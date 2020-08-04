Не надо изобретать велосипед — Ответ на предложение Хогланда о протекторате над Карабахом

В интервью «Голосу Америки» бывший временно исполняющий обязанности сопредседателя от США Минской группы ОБСЕ посол Ричард Хогланд, комментируя недавнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе, выступил с предложением передать Нагорный Карабах под протекторат ООН, поскольку, по его словам, Минская группа не справляется со своей задачей.

«Лично я считаю, что вопрос должен стать проблемой ООН, и единственный путь — это оставить Нагорный Карабах под протекторатом организации на неопределенное время. И в дальнейшем, спустя годы, когда, возможно, эмоции поостынут, обе стороны смогут изъявить свои желания на будущее под руководством ООН», — сказал посол. При этом Хогланд отмечает необходимость урегулирования конфликта на основе 4-х резолюций Совбеза ООН по карабахскому вопросу, так называемых Мадридских принципах, которые предлагают некоторые решения.

Отметим, что идея протекторатного будущего Нагорного Карабаха не нова, не прочь установить там свой протекторат и Москва, и идея это временами вбрасывается в российское информационное поле. Вот и сейчас российский портал ИА REGNUM предположил, что Хогланд своим предложением попытался опередить в этом вопросе Москву, желающую в определенной перспективе вернуться в Закавказье, исходя из заявлений Владимира Путина о том, что «развал СССР стал самой большой катастрофой прошлого века».

Однако, как ни странно, представители обоих сопредседателей Минской группы – как с американской стороны, так и с российской — забывают о базовых принципах международного права, которые действуют в отношении Нагорного Карабаха и приняты ООН – признании территориальной целостности Азербайджана и требованиях к агрессору вывести свои войска.

За разъяснениями # обратилось к бакинскому политологу, руководителю Пресс-центра «Спутник Азербайджан» Ильгару Велизаде:

— Вместо того, чтобы упражняться в изобретательности относительно методологии урегулирования карабахского конфликта, послу Хогланду следовало бы обратиться к основополагающим принципам международного права касательно этого вопроса. Чем придумывать новые конструкции решения проблемы, было бы проще, руководствуясь банальным здравым смыслом, ориентироваться на базовые документы и нормы международного права. Все в этом вопросе предельно ясно: Нагорный Карабах и все прилегающие к нему оккупированные районы международным сообществом признаются территорией Азербайджана, поэтому этот вопрос однозначно и безусловно должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана. Любые другие решения, которые так или иначе ставят под сомнение юрисдикцию Азербайджана над этими территориями, включая такие предложения как эта — о передаче Нагорного Карабаха под протекторат ООН — являются неприемлемыми и противоречат всем нормам и принципам, которые зафиксированы в международных документах.

Да и для реализации такого подхода нужно согласие Азербайджана, что весьма сомнительно. Даже сепаратисты и Армения, привыкшие на протяжении многих лет жить в искаженной, придуманной реальности, выступят против такого варианта.

В одном Хогланд прав, что Минская группа не справляется с возложенными на нее функциями. Кому, как не ему, знать об этом. Почему она неэффективна? Да потому что в своей деятельности она полагается на какие-то абстрактные положения, внутренние формуляры. Есть же базовые принципы, которые зафиксированы во всех документах и являются ориентирами в урегулировании конфликта. Минская группа же, к сожалению, к этим документам относится несерьезно, ее подход о согласии с любым решением, к которому придут стороны конфликта, является абсурдным, поскольку в обязанности МГ ОБСЕ входит соблюдение принципов международного права и она должна в своей деятельности придерживаться их, одновременно указывая сторонам конфликта о невозможности нарушения четырех резолюций ООН, в которых конкретно говорится о факте оккупации, необходимости вывода оккупационных войск, освобождения оккупированных территорий и т.д., причем без предусловий. К сожалению, Минская группа забывает об этих базовых принципах, и даже в процессе переговоров они отодвигаются на второй план, вместо этого обсуждаются второстепенные вопросы — мониторинга, реализации механизмов прекращения огня и пр., т.е. занимается сопутствующими и вытекающими из ситуации вопросами, хотя должна обращать внимание сторон конфликта на необходимость решения базовых вопросов.

Поэтому вызывает удивление, что Хогланд предлагает такое параллельное решение, которое, кстати, вполне соответствует духу Минской группы, но в очередной раз отводит стороны от сути вопроса. Что за статус в рамках ООН? Кто будет заниматься согласованием этого статуса? Как он будет реализован? Да, есть прецеденты — под мандатом ООН были острова в Тихом океане, но это были постколониальные территории, которые перед получением независимости какое-то время, временно управлялись ООН, потом там проводились референдумы и решалась их дальнейшая судьба. Но эти территории после утраты контроля над ними метрополий находились в переходном статусе, их ситуация совершенно не аналогична положению Карабаха, поэтому такая постановка вопроса о протекторате ООН над Карабахом абсолютна неприемлема. Тут нет метрополий, мы не собираемся передавать контроль над территорией кому-либо. И такие мысли и предложения скорее вредят процессу урегулирования конфликта, чем способствуют ему.