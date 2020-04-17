Не на чем учиться: дети с инвалидностью нуждаются в компьютерах

Дистанционное обучение в нашей стране стало всерьез рассматриваться совсем недавно– из-за вынужденного карантина школьников и студентов. В Азербайджане не было механизма для его функционирования, и пришлось организовывать все на скорую руку. Как следствие, много недоработок, из-за которых говорить о полноценном образовательном процессе не приходится.

В России с переходом на дистанционное обучение, педагоги специализированных школ жалуются на отсутствие удобной платформы для занятий со школьниками с ограниченными возможностями. А как проходит обучение детей с инвалидностью в нашей стране?

В Азербайджане, как заявил # руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт в области инвалидности Айдын Халилов, дистанционное образование в Азербайджане хромает.

«В специализированной школе № 219 экспериментально по скайпу педагоги проводили занятия и принимали экзамены и ранее. Сейчас создана платформа виртуальной школы. Но чтобы включиться в процесс онлайн уроков, школьникам нужны компьютеры или смартфоны. Те, у кого их нет, а таковых немало, остаются сейчас вне образовательного процесса. Думаю, государство должно решить эту проблему, чтобы дети из бедных семей не отставали от школьной программы. Кстати, в упомянутой выше школе детям раздавали компьютеры домой для дистанционного обучения в рамках соглашения между Минобразования и Microsoft»,–отметил эксперт.

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли подчеркнул, что система дистанционного обучения в стране еще не сформировалась, но ее пришлось срочно запустить из-за обстоятельств сложившихся в связи с эпидемией коронавируса. Он также обратил внимание на то, что у многих школьников нет компьютеров и интернета, особенно в отдаленных регионах. Это исключает их из процесса получения онлайн образования.

Вице-президент Общества слепых Рейхан Джафарова также обозначила проблему с отсутствием необходимых гаджетов и Wi-Fi у школьников с инвалидностью по зрению, как одну из основных на сегодняшний день. «Обычно семьи, в которых растут дети с инвалидностью, живут более чем скромно, и покупать современные гаджеты они не в состоянии. Мы уже лет 10 назад говорили о необходимости внедрения в нашей стране дистанционного обучения для слепых и слабовидящих, ведь для немалого процента из них – это оптимальный вариант получения знаний. Но нужна помощь государства – компьютеры, подключенные к интернету и синтезатор речи на азербайджанском языке, который стоит недешево. В Азербайджане порядка 15 тысяч детей с инвалидностью по зрению, и им нужна поддержка в получении образования», – говорит она.

Эксперт выразила надежду на то, что вскоре препоны для получения дистанционного образования детьми с инвалидностью по зрению будут устранены. Возможно, из-за эпидемии коронавируса процесс пойдет быстрее.

С кадрами, по словам Джафаровой, особых проблем нет, хотя нужно будет организовать для них курсы по преподаванию онлайн.

Ахмед Рахманов – член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl-ələ» и отец ребенка с аутизмом рассказал о том, что дистанционное обучение его сына началось на днях, до этого занятий не было.

«Но заниматься с детьми, у которых аутизм, дистанционно тяжело, для них проблема сконцентрироваться на экране. Тем не менее, первый урок моего сына прошел относительно нормально. Дистанционное обучение важно развивать, речь ведь не только об аутистах, но и о детях с ДЦП и другими диагнозами. В столице они еще куда-то ездят, выходят, но в деревнях, селах такие дети почти все время находятся дома, и у них должна быть возможность хотя бы при помощи интернета учиться, общаться», – говорит он.

По словам А.Рахманова, нужно, чтобы с детьми с инвалидностью дистанционно занимались не только педагоги, но и психологи. По его мнению, стоит подумать и о том, чтобы организовать дистанционное общение школьников с инвалидностью и здоровых детей, это пойдет на пользу и тем и другим. Конечно, реальное общение оно не заменит, но в каких-то случаях, как в ситуации с карантином, может сыграть положительную роль.

Специалист по прикладному анализу поведения, врач-эндокринолог Улькер Назирова считает, что успех или провал дистанционного образования зависит во многом от учителя. Хороший педагог может объяснить урок, что вживую, что онлайн.

«Дистанционное образование для детей с инвалидностью развивать надо, но оно ни в коем случае не должно рассматриваться как основная форма обучения. Так, –подчеркивает У.Назирова, –детям с аутизмом нужна социализация, общение с другими детьми, а онлайн образование не может способствовать их интеграции в общество».