Названы виды деятельности, которым будет разрешено фукнционировать в дни ужесточения карантина

С 00:00 часов 6 июня до 06:00 часов 8 июня деятельность по всем сферам работы, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района будет остановлено, сообщает в четверг Trend.

По решению Оперативного штаба, будет разрешено только передвижение автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийной службы, а также служебных автомобилей органов (структур) и организаций, деятельность которых разрешена.

Разрешена деятельность госорганов, структур и других организаций занятых в сферах, установленных Кабмином:

— больниц, станций скорой помощи;

— учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающихся в особой заботе;

— коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

— производства и снабжения электроэнергией;

— мелиорации и водного хозяйства;

— услуг связи;

— телерадиовещания (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);

— железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;

— деятельность по обеспечению транспорта и трубопроводов;

— непрерывная производственная деятельность (предприятия, деятельность которых невозможно остановить из-за производственно-технических условий);

— добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

— услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий работа и служебная деятельность которых приостановлена.