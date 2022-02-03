Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике COVID-19, заявил в беседе c NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.
Меры, по его словам, включают в себя вакцинацию непривитых, использование при необходимости «бустерной» дозы, а также соблюдение мер социального дистанцирования и ношение масок при взаимодействии с другими людьми.
Как отметил профессор, единственным способом избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем является предотвращение передачи вируса по всему миру.