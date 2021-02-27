Названы спортсмены, которые представят Азербайджан на Чемпионате мира

Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в столице Швеции — Стокгольме.

Как сообщил вице-президент Федерации фигурного катания Азербайджана Фуад Гулиев, на соревнования отправятся 4 фигуриста. В мужском первенстве поборется Владимир Литвинцев, а в женской — Екатерина Рябова. Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский будут бороться в парных соревнованиях. Последние получили путевку на чемпионат мира благодаря успешному результату на международном турнире в Одессе.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 по 28 марта.