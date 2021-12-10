Объявлены правила деятельности представителей зарубежных СМИ в Азербайджане.

Cогласно новому законопроекту «О медиа», правовой статус и профессиональная деятельность иностранных журналистов и других представителей иностранных СМИ, аккредитованных в Азербайджане, регулируются нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики и международными соглашениями, стороной которых она является.

Бюро и представительства иностранных СМИ в Азербайджане открываются в случаях, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых является Азербайджанская Республика.

Аккредитация иностранных журналистов в Азербайджане осуществляется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.