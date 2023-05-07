За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 44 человека, сообщает # со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15, вторую — 11, три и более — 15, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 579. Первую дозу вакцины получили 5 410 966, вторую — 4 882 374, три и более — 3 403 057, бустерную дозу после положительного результата теста — 266 182 человека.