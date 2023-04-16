За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 120 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 62, вторую — 17, три и более — 34, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 7 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 464. Первую дозу вакцины получили 5 409 477, вторую — 4 880 417, три и более — 3 402 501, бустерную дозу после положительного результата теста — 266 069 человек.