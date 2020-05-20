Названо число пребывающих в Азербайджане иностранцев

«В настоящее время в Азербайджане проживает 134 298 иностранцев».

Об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на проведенной в режиме онлайн пресс-конференции на тему «Деятельность Государственной миграционной службы в период пандемии и оказываемые в стране услуги иностранцам».

«Эти люди преимущественно граждане России, Грузии, Ирана и др. стран. Пандемия отрицательно сказалась и на пребывании в стране иностранцев», — сказал В.Гусейнов.

По его словам, в этом году с 1 января и по сей день в Азербайджане побывали 551 872 иностранца:

«Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение числа иностранцев на 44 %. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 977 246 человек».(report)