Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане выявлены 1 187 новых случаев заражения коронавирусом, 306 человек излечились. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.
Сообщается о смерти 14 пациентов с положительными анализами на COVID-19.
В Азербайджане до сегодняшнего дня было выявлено в общей сложности 245 490 случаев заражения коронавирусом, 232 534 человек излечились, 3 339 – скончались, число активных больных составляет 9 617 человек.
За последние сутки было проведено 11 692 тестов, до сегодняшнего дня в общей сложности 2 768 149.