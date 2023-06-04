Крушение поездов в штате Одиша на востоке Индии произошло из-за изменения в системе электронной блокировки. Об этом заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, сообщает ТАСС.

По словам министра, уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело и представит об этом отчет.

«Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц… Произошло это из-за изменения в электронной блокировке <…> Сейчас мы сосредоточены на восстановлении движения поездов», — пояснил Вайшнав.

Он не уточнил, из-за чего именно произошли изменения в системе электронной блокировки.