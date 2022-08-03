Первой стратегической и большой целью Вооруженных сил Украины на южном фронте является правый берег Днепра.

Такое мнение озвучил в эфире Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

По его мнению, украинской армии сейчас следует сконцентрироваться на одном направлении — «маленькими шагами» и «тактикой салями» освобождать захваченные врагом территории.

«Как только нам удастся его деоккупировать, подчеркиваю, мы тогда приблизимся практически к Днепру и через Днепр сможем начать серьезные огневые воздействия, особенно на плацдарме, который я называю Новая Каховка. По-моему, это стратегическая точка, вот ее нужно также отбивать в обязательном порядке, потому что напомню, там находятся гидроузлы, контролирующие крымскую воду», — комментирует эксперт.

Существенно улучшит психологическое давление на оккупантов, по словам Черника, перекрытие Крымского канала. Комментируя будущую деоккупацию, эксперт призвал «торопиться медленно», считая, что спешка в этом деле может обурнуться для Украины «смертельными ловушками».