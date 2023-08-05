Ученые из Университета Саскачевана и Университета Манитобы выяснили, что употребление бобовых снижает относительный риск инфаркта на 38%, а также может улучшить здоровье кишечника, контроль сахара и помогает поддерживать мышечную массу. Исследование опубликовано в журнале Foods.

В новом исследовании ученые проанализировали результаты предыдущих работ, посвященных влиянию бобовых на здоровье человека. Обзор показал, что употребление одной порции фасоли в день снижает относительный риск инфаркта миокарда на 38%, передает газета.ру.

Данные Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) продемонстрировали, что потребление арахиса и других бобовых снижает риск ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний. Белки растительного происхождения, особенно из сои, связаны с менее высоким уровнем холестерина, чем животный протеин. Это значительно снижает риск ишемической болезни сердца.

Потребление бобовых отдельно или в составе диеты с высоким содержанием клетчатки может улучшить контроль сахара у людей со сниженной чувствительностью к инсулину и диабетом.

Кроме того, достаточное потребление белка способствует чувству сытости. В этом отношении бобовые оказались полезнее пшеницы и риса. Бобовые также имеют решающее значение для роста и поддержания мышечной массы.

И, наконец, бобовые оказались полезны при воспалительном заболевании кишечника (ВЗК) и колоректальном раке. Эксперименты показали, что потребление черной и фиолетовой фасоли способствует целостности барьера толстой кишки.