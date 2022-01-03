Обнародован пенсионный возраст для мужчин и женщин в Азербайджане в 2022 году.

В Азербайджане в промежутке с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, для женщин – 62 года и 6 месяцев. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, для женщин – 63 года.

Возрастной порог, предусмотренный статьей 7 Закона «О трудовых пенсиях», повышается для мужчин в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин — в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года на полгода каждый год.

Согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях», лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право на трудовую пенсию независимо от страхового стажа, — при наличии зафиксированного в страховой части индивидуального счета пенсионного капитала, позволяющего пенсионное обеспечение в размере не ниже минимальной суммы трудовой пенсии. В случае, если это пенсионное обеспечение этого не позволяет, то на получение трудовой пенсии имеют права лица, у которых как минимум 25-летний страховой стаж (за исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по возрасту до 1 июля 2017 года).