Буньяд Самед оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Экрем Акиф оглу Зейналлы отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.

Гисмет Физули оглу Гезалов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Распоряжением главы государства Гасан Султан оглу Зейналов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Другим распоряжением Насир Натиг оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирак.