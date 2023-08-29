Буньяд Самед оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением главы государства Экрем Акиф оглу Зейналлы отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.
Гисмет Физули оглу Гезалов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане.
Распоряжением главы государства Гасан Султан оглу Зейналов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Туркменистане.
Другим распоряжением Насир Натиг оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирак.