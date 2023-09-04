Эдгарс Скуя назначен новым послом Латвии в Азербайджане.

Как передает #, об этом внешнеполитическое ведомство Латвии сообщило в социальной сети «Х».

Ранее Э. Скуя работал в ООН, ОБСЕ, НАТО, а также в посольствах Латвии в Австрии, Эстонии и России.

«Я продолжу укреплять политический диалог между Латвией и Азербайджаном, расширять экономические связи и сотрудничество в сфере образования и культуры, а также вносить вклад в партнерство НАТО-Азербайджан в качестве посольства-контактного пункта НАТО», — сказал посол.