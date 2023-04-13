Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, призвал грузинские власти выпустить политика Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение. Пост с таким призывом опубликован в соцсетях Навального.

Российский политик отметил, что не знаком с Саакашвили или членами его команды, а также «слабо представляет грузинскую политику», но решил высказаться «как человек и христианин».

По словам Навального, в нынешней ситуации страдают все: Саакашвили и его семья, «всей Грузии от происходящего плохо», и даже оппонентам грузинского политика «нет от этого ничего хорошего».

«Я верю в счастливое европейское будущее Грузии. <…> Но вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой», — пишет Навальный.

Навальный считает, что ситуация с преследованием Саакашвили зашла в тупик, потому что «каждый [ее участник] хочет сохранить лицо». Но власть, считает политик, «должна быть более милосердной, чем ее оппоненты».

«Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию — ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, — это было бы самое правильное.

Сейчас страстная неделя, а потом пасхальная. Хорошее время для непростого, но милосердного поступка во благо страны и шага к примирению нации.