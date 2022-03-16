Власти США предпримут ответные меры, если Россия начнет конфискацию собственности американских компаний, ушедших с рынка в свете российской военной операции в Украине и последовавших санкций, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали. Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — сообщила она журналистам.

В минувший понедельник секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предложила национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с рынка. В среду «ЕР» сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включающий один их механизмов национализации имущества. Законопроект позволяет по суду вводить внешнее управление в прекративших деятельность компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам из недружественных государств.

В Кремле понимают, что возможная национализация зарубежных предприятий в РФ и арест российской недвижимости в ЕС и США повлекут обоюдно негативные последствия. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако прецедент в законодательной плоскости уже запущен. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций.

Согласно тексту специально разработанного законопроекта, при прекращении деятельности компаний будет возможно вводить «внешнее управление» по решению арбитражного суда. Это может быть сделано по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек.

В качестве внешней администрации будет назначаться госкорпорация ВЭБ РФ, а если речь идет о финансовой организации – Агентство по страхованию вкладов. Заявление о назначении внешней администрации смогут подать члены совета директоров той организации, ФНС (по решению комиссии при Минэкономики), Роструд, руководитель отраслевого ведомства, губернатор или прокурор субъекта Федерации, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Как заметил в беседе с # профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, ответной мерой США и Запада могут быть санкции применительно к новым владельцам компаний, а также многочисленные суды с последующими штрафами. Помимо прочего, «могут в ответ отобрать зарубежную недвижимость российских бизнесменов, чиновников, их имущество в США, Франции, Испании и пр. Может быть много всего прочего, — говорит экономист. — Например, меры к сети заправок «Лукойла». Наконец, остается замороженным золотовалютный резерв Банка России, на него тоже могут наложить какие-то, скажем так, экспроприации».

Будет ли национализация означать, что охваченные ею компании больше не вернутся в РФ? Сказать определенно, какая из зарубежных компаний уходит на время, а какая навсегда, сегодня сложно, комментирует аналитик: «Многие заняли выжидательную позицию и надеются, что уходить не придется. Кроме того, менеджмент множества компаний, особенно инвестиционных, боится за себя, ведь в процессе своей работы они переходят из одной компании в другую и хотят сохранить лояльность тому обществу, которому принадлежат».

Тем временем в Украине сообщили о национализации российских вагонов. По данным «Укрзализныця», на путях стоят 15 тыс. российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям. Киев займется установлением владельцев вагонов, среди учредителей которых есть Россия. Киев также намерен забрать арестованные золотовалютные резервы России на восстановление Украины. Власти Украины совместно с западными партнерами разрабатывают механизм, который позволит Киеву забрать арестованные резервы Банка России на восстановление страны, заявил первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин.

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — пояснил он, напомнив, что сумма арестованных средств достигает 415 млрд долларов.

США и Евросоюз также обсуждают идею конфискации имущества у россиян, попавших под санкции. Французское правительство не исключает конфискацию имущества российских бизнесменов, попавших под санкции ЕС. Конфисковать могут в первую очередь яхты, недвижимость, автомобили, сообщил Forbes. С предложением изымать яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под санкции, выступил и член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден. Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала расширение санкций, с которыми столкнется Владимир Путин и его окружение, если Россия решится на новое вторжение в Украину.

Правительство Великобритании также приказало заморозить все активы президента Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в связи с вторжением России в Украину. Стало известно, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью при поддержке разведслужб королевства займется «поиском» лондонских активов, которые могут принадлежать президенту РФ Владимиру Путину.