НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака

НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя альянса.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить военнослужащих. Для этого часть из них будет временно переброшена в другие районы Ирака и за пределы страны», — цитирует агентство его слова. При этом собеседник агентства подчеркнул, что НАТО, тем не менее, «поддерживает присутствие своих сил в Ираке».

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.(ТАСС)

| 2020-01-07T20:05:08+00:00 7 января 2020, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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