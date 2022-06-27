Новая стратегическая концепция НАТО впервые включит в себя пункт о защите суверенитета и территориальной целостности стран, входящих в альянс, в качестве основной миссии организации, сообщает газета El Pais.

Согласно имеющейся информации, нападение на любого члена альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Однако сейчас это обязательство ограничивается так называемым евроатлантическим пространством, исключая автономные города Сеуту и Мелилью.

El Pais, ссылаясь на проект документа, который, скорее всего утвердят на саммите альянса в Мадриде 28-30 июня, отмечает, что новая концепция будет подразумевать то, что указанные населенные пункты на границе с Марокко на побережье африканского континента теперь будут защищены НАТО. При этом внедрение пункта о защите «территориальной целостности» является не уступкой Испании, а еще одним следствием украинского кризиса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация собирается обозначить в новой стратегической концепции Россию в качестве «прямой угрозы» безопасности альянса.