НАТО планирует дополнительно усилить группировки войск на границе с Россией, пишет Politico. По данным издания, альянс обсуждает возможность перебросить до 300 тысяч военнослужащих на восточное направление.

Так в НАТО надеются остановить возможное распространение военных действий за пределы Украины.

Первый эшелон войск альянса, состоящий из 100 тысяч военных, готов к размещению в течение десяти дней. В его состав могут быть призваны военные из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, рассказал изданию бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и принудительному планированию Генрих Браус. В состав группировки могут также войти действующие боевые группы альянса на восточном фланге.

Второй эшелон будет поддерживать первый и должен быть готов к развертыванию в течение десяти-тридцати дней. В него призовут военнослужащих из таких стран, как Германия.

План блока потребует значительной координации и усилий со стороны отдельных участников, отмечает Politico. НАТО придется убедить союзников предоставить военных, а также дорогостоящее оружие, снаряжение и боеприпасы.

При этом многие государства-члены альянса и без того обеспокоены недостаточным количеством собственной амуниции. Две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия и военной техники, которые можно передать Украине, писала The New York Times.

В НАТО уже начали прорабатывать план участия блока в полномасштабной войне. В середине февраля министры обороны стран альянса подготовили политическое руководство, в котором зафиксировали требования к союзникам для подготовки к потенциальным военным конфликтам в будущем, сообщал Bloomberg.

В этом руководстве должны были представить ситуации, требующие одновременного участия членов блока в «высокоинтенсивном конфликте», когда союзникам придется защищать друг друга.

В годовщину войны в Украине президент США Джо Байден произнес речь в Варшаве, в которой предостерег Россию от нападения на страны альянса.

«И пусть не будет сомнений: обязательство США перед союзникам по НАТО тверды как скала. Весь мир знает это, и Россия знает это тоже. Атака против одного [члена альянса] — это атака против всех. Это священная клятва — защищать каждый дюйм территорий НАТО», — заявил Байден. (moscowtimes.ru)