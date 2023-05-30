В командовании союзных объединений сил Североатлантического альянса заявили, что НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированных на месте Сил НАТО для Косово (СДК). Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов СДК НАТО вынесла распоряжение для развертывания оперативных резервных сил на Западных Балканах», — говорится в заявлении командования.

Также отмечается, что еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток направили военных контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Далее начались столкновения между жителями и силовиками.