Европейский союз и НАТО обратились к Польше с просьбой вывезти из Афганистана часть их сотрудников. Об этом заявил в среду на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«НАТО и ЕС попросили нас эвакуировать часть персонала этих организаций, — сказал он. — Мы уже выполнили определенные оперативные действия, чтобы эту эвакуацию провести».

Как сообщил Моравецкий, Польша уже эвакуировала своих граждан и людей, которые сотрудничали с польской стороной, из Афганистана в Узбекистан. «Очередной самолет летит в Афганистан», — информировал глава правительства. Всего власти планировали отправить три военных самолета. По информации Польского телевидения, польский самолет с 150 пассажирами на борту недавно вылетел из Кабула.

«Надеюсь, ситуация в Афганистане не ухудшится, но мы знаем, что политическое положение крайне напряженное после решения американцев о выводе сил», — указал Моравецкий.