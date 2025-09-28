Около года назад французские спецслужбы обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой помочь властям Молдовы цензурировать Telegram-каналы перед выборами. Об этом Дуров рассказал на своей странице.

По словам Дурова, с ним связались через посредника, который представил список каналов:

«Изучив каналы, отмеченные французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько явно нарушающих наши правила и удалили их. Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка «расскажет обо мне хорошие вещи» судье, вынесшему постановление о моем аресте в августе прошлого года».

Дуров пишет, что это было неприемлемо, так как обращение к судье может быть расценено как попытка вмешательства в судебный процесс.

«Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых «проблемных» молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не одобряемые правительствами Франции и Молдовы».

По словам Дурова, его команда отказалась выполнить и этот запрос спецслужб.

«Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Я продолжу разоблачать любые попытки оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы. Следите за новостями», — написал Дуров и поставил смайлик-эмодзи в виде рукопожатия.