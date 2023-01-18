Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Российской Федерацией, сообщает РИА Новости.

По его словам, Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и он заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. Канцлер отметил, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые «играют в этом вопросе важную роль», при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины.

Шольц утверждает, что Германия будет продолжать действовать столько, сколько того потребует ситуация. Он добавил, из-за этого украинцы могут на них рассчитывать.

«И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО», — заявил Шольц.