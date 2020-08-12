НАТО будет критиковать Турцию, но не встанет на сторону Греции

Сейчас идет новое и опасное по разным признакам обострение между Грецией и Турцией. Турция начала военные учения со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо. Сообщается, что греческие вооруженные силы тоже приведены в боевую готовность. Тревога в ВС Греции напрямую связана с выходом турецких кораблей в Эгейское море. В боеготовность приведена авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции.

Это все, скорее всего, связано с тем, что Турция отправила геологоразведочные суда к берегам Кипра. Анкара объявила, что ее разведывательное судно Oruc Reis и два вспомогательных судна будут проводить сейсморазведку в районе между Грецией и Кипром по 23 августа. Суда уже находятся на месте, и президент Эрдоган настаивает, что будет продолжать бурение.

После распространения турецкой стороной соответствующего уведомления по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX, МИД Греции выступил с заявлением, в котором призвал Анкару прекратить свою деятельность к югу от острова Мейс (Кастелоризо), а премьер-министр Кириакос Мицотакис созвал Совет национальной безопасности.

Мицотакис также провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой стороны обсудили последние события в регионе.

В свою очередь Турция предприняла все необходимые меры для защиты прав и интересов страны в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на онлайн-конференции с участием начальника Генштаба ВС, командующих родами войск и другими высокопоставленными военными, сообщает Анадолу.

Что касается сейсмического исследовательского судна Oruç Reis, Акар напомнил, что защиту судна обеспечивает ВМС страны.

Глава Минобороны отметил, что Турция не позволит реализации какого-либо плана в восточной части Средиземного моря без участия Турции и Турецкой Республики Северного Кипра.

НАТО в свою очередь заняло примиренческую позицию между сторонами, чем очень недовольны Афины.

Ситуация в Восточном Средиземноморье должна быть разрешена в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Но чем это все в конце концов может закончиться? Ведь не в первый раз уже происходит обострение. Неужели возможна новая война?

На прошлой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предположил, что обращение в Международный суд в Гааге будет вариантом, если Турция и Греция не смогут разрешить пограничные споры в Эгейском море. Обострится ли конфликт еще сильнее, пока не ясно. В 1996 году, когда обе стороны чуть не развязали войну за острова, вмешались США.

Вот что говорят о происходящем эксперты.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— НАТО очень боится потерять Турцию. Турция может теоретически стать соперником НАТО или даже переметнуться в евразийский лагерь. Поэтому НАТО будет критиковать Турцию, но не встанет на сторону Греции. Греция-то, с точки зрения НАТО, никуда не уйдет.

Канцлер Меркель уже включилась в спор между Афинами и Анкарой. Она попросила Эрдогана не бурить на месторождениях, пока там не образуются международные консорциумы. А греков попросила не выводить военные корабли в открытое море. Турки поняли, что им нужен сильный партнер, но с США им во многом не по пути.

Политолог Расим Мусабеков:

— Такое случается не в первый раз. Какие-то столкновения исключить нельзя, но до войны дело не дойдет. Во-первых, Турция в военном отношении многократно превосходит Грецию. Ее вооруженные силы, в отличие от греческих, имеют военный опыт. Так что результат военного столкновения Анкары с Афинами очевиден для всех, а впрягаться за Грецию никто не собирается. Вмешается НАТО и остудит горячие головы.

Что касается Греции, то ее желание, посредством островов, которые расположены чуть ли не на линии прямой видимости от побережья Турции, запереть ее в Эгейском море — Анкара не приемлет, и лучше грекам договориться с Турцией по-хорошему.