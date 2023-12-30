Новый год – один из широко отмечаемых праздников во всем мире и в нашей стране, в частности. Баку уже принарядили, украсив елки и развесив гирлянды, а жители столицы вовсю украшают свои квартиры и дома новогодней символикой. Большинство граждан волнует вопрос, во сколько им встанет празднование наступления 2024 года. Понятно, что это зависит от многих факторов, в числе которых будут ли они делать подарки родным и близким, и если да, то какие, купят ли новогоднюю елку и игрушки к ней или обойдутся старыми, потратятся ли на наряды и салоны красоты. Решившие отметить праздник за границей израсходуют в среднем не менее 1000 долларов за неделю только на проживание и перелет. Выбравшим регионы страны праздник тоже влетит в копеечку – три дня в пятизвездочном отеле с завтраками и праздничным ужином на двоих обойдутся в среднем в 1500-1800 манатов.

Большинству граждан такие траты не по карману – они отметят Новый год дома и основной статьей расходов станет праздничный стол. Кто-то сможет позволить себе деликатесы, типа черной икры, но в основном на столах будет привычный набор блюд – закуски (колбаса и сыр), столичный салат, селедка «под шубой», птица (чаще всего, курица) или рыба, горячее блюдо, десерт, алкогольные и безалкогольные напитки.

Некоторые граждане уже заранее закупились нескоропортящимися продуктами, чтобы не простаивать потом на кассе. Но все больше тех, кто откладывают марафон по магазинам на последний момент– они закупятся необходимым в торговых точках недалеко от дома.

Так сколько гражданам придется потратить на новогоднее меню? Для салата «Столичный», который практически всегда готовят на праздники, понадобится картофель (1-1,5 маната за кг), морковь (0,8-1,5м), яйца (2-2,10 за 10 штук), консервированный зеленый горошек ( 2,5-4,5 манатов за банку), куриное филе (8 -9 манатов за кг) или вареная колбаса ( кто что любит), майонез (2,5-3,5 маната за 400 мл). Курица обойдется в 6-7 манатов, говядина – в 12-15 манатов, баранина – 16-18 манатов за кило. Стоимость двухсотграммовой упаковки сыра типа «голландский» – 4- 5 манатов, 300 граммовая палка сервелата – 8-11 манатов. Кило помидоров стоит 2,8- 4,5 маната, огурцов – 2,6- 4 маната. Килограмм яблок в среднем стоит 1,7-1,8 маната, бананов – 2,5-3 маната, мандаринов – 2- 2,5 маната, грейпфрутов – 3 маната, ананас – 4,6- 6 манатов. Самое недорогое шампанское стоит 8-9 манатов за бутылку. Цены на конфеты начинаются в среднем от 7 манатов за кило. Торт на 10 человек – от 17 манатов. Конечно, цены зависят от того, где совершать покупки.

В преддверии праздников повышение цен на ряд продуктов питания– дело, увы, обычное из-за растущего спроса. Можно несколько сэкономить на праздничных скидках и акциях, которые устраивают многие крупные торговые точки для привлечения покупателей. Главное – не терять бдительность и на кассе проверить чек на соответствие цены в чеке с той, что была на ценниках. Во время таких проверок часто выясняется, что товар был куплен за стандартную цену.

Как заявил председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов, продукты питания за 2023 год заметно подорожали. По его словам, выросли цены на некоторые сельскохозяйственные продукты, и он спрогнозировал рост стоимости мяса перед праздниками. В такие дни увеличивается спрос на продукты питания, а продавцы, пользуясь моментом, взвинчивают цены.

На новогодний стол по подсчетам главы СПП, в этом году азербайджанская семья из четырех человек потратит где-то 250 манатов. И это при том, что сумма прожиточного минимума составляет 246 манатов.

Для сравнения, в России по подсчетам Роспродсоюза, праздничный стол для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 5 452,6 рублей (порядка 101 маната), то есть намного дешевле, чем у нас. И это еще с учетом того, что и там продукты, традиционно закупаемые на Новый год, в среднем подорожали – на 9,17%.

Гусейнов призвал потребителей быть внимательными при покупке продуктов на праздники, так как возрастает риск приобрести некачественный товар. Действительно, после праздников граждане жалуются, то на некачественные детские сладкие подарки, то на то, что старые конфеты смешивают с новыми и продают на скидках, то, на то, что в купленном шампанском не оказалось газа.

Тех, кто отмечает праздники дома, но не желает готовить сам, выручает возможность заказать готовые блюда и полуфабрикаты в ресторанах, кулинариях и у хозяюшек, готовящих на дому. Лучше, конечно, не рисковать и выбрать проверенный вариант или по рекомендациям тех, кому доверяешь, чтобы праздник не был испорчен. Но так как конкуренция на этом рынке большая, кулинары, как правило, стремятся угодить клиентам.

Обходится подобный стол немного дороже, но время тоже, как известно, деньги. В среднем, салаты на заказ стоят 14-20 манатов за кило, паштет из говяжьей печени – 20-22 маната за кило, куриный рулет – порядка 20 манатов за кило, долма – 20-25 манатов килограмм, блинчики – 0,9-1,2 маната за штуку. Эсмиральда Шихамирова, занимающаяся готовкой на заказ, рассказала, что желающих заказывать еду на праздники, особенно на Новый год, в последние годы стало больше. Некоторые часть блюд заказывают, остальное — готовят сами. Она отметила, что стоимость определяется, исходя из цен на продукты, трудоемкости процесса готовки, а также не стоит забывать о коммунальных расходах и расходах на упаковку. По ее наблюдениям цены на продукты питания выросли в среднем процентов на 10 по сравнению с прошлым годом, так что и расходы на праздничный стол при аналогичном меню будут соответствующими.