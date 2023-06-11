Наступление украинской армии, о котором так долго говорили, началось. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

«Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось… Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным, и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений… Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте».

Характерно, что украинское наступление происходит по нескольким оперативным направлениям и для российского командования остается загадкой, какое из них будет основным.

На флангах Бахмута ВСУ хоть и медленно, но уверенно продвигается вперед, что создает реальную угрозу окружения российских войск в городе и вблизи него. Кроме того, после форсирования канала Северский Донец —Донбасс украинские войска продвинулись на северном фланге, что еще больше усложнило ситуацию российских войск в самом Бахмуте.

Практически одновременно началось продвижение ВСУ от Угледара в направлении Мариуполя. Стремительным броском в направлении Урожайного подвижные соединения заставили противника без боя отступить от Благодатного и Нескучного. Всего продвинулись на 7 км. Важно то, что фронт фактически прорван и сейчас российскому командованию срочно нужно чем-то и кем-то закрывать возникшую, выражаясь морским сленгом, пробоину.

Проблема в том, что резервов нет. На Запорожском направлении ситуация ничем не лучше. Первая линия обороны уже прорвана и теперь для удержания второй срочно требуются резервы.

Вот и приходится решать дилемму кого защищать в первую очередь. То ли под Угледаром, то ли под Бахмутом, то ли на линии Сватово — Кременная. Дело в том, что глубокий прорыв ВСУ на любом из отмеченных направлений грозит полным развалом всего фронта от Донбасса до Васильевки — Токмака.

Все это происходит в условиях, когда наступление ведут все-таки ограниченные силы ВСУ, а оборонительные возможности российской армии уменьшаются.

Об этом с большой тревогой в своем Telegram-канале пишет Z-военкор Алексей Суконкин. «С каждым новым днем боев все сильнее проявляется истощение минных полей, расположенных в предполье перед боевым охранением, что в значительной степени ослабляет оборонительный потенциал наших войск».

Более того, Суконкин отмечает интенсивную работу украинской артиллерии, которая буквально «перепахивает окопы с российскими военными». Таким образом, выживаемость оккупантов резко снижается, поскольку им банально негде прятаться под ударами украинских военных. Z-военкор добавляет, что ВСУ последовательно и систематически разрушают российскую оборону, которую оккупанты строили на протяжении нескольких последних месяцев.

В своем бюллетене Американский институт изучения войны (ISW) отмечает, что сейчас оборону ведут самые боеспособные из имеющихся у россиян подразделений. Уже отмечено, что потери российских войск в обороне не меньше, чем наступающих подразделений ВСУ. Военная наука говорит, что наступающие теряют в 3-5 раз больше обороняющихся, но российскому командованию она не указ.

Если так пойдет, то очень скоро наиболее боеспособных серьезно потреплют и эти подразделения придется заменять неподготовленными мобилизованными. Практика показывает, что толку от них очень мало. К тому же сил не хватает даже для заполнения уже созданных укреплений на второй и третьей линии обороны. Заметим, что последние не сплошные, а имеют очаговый характер и их достаточно легко обойти подвижным соединениям ВСУ.

Интересно, что еще когда украинская армия вела разведку боем на Донбассе и в Запорожье, в России вовсю разгонялись сообщения и фотографии «огромных потерь» ВСУ. В том числе в западной технике. Сколько было радости от лицезрения на телеэкранах двух оставленных танков «Леопард 2» и нескольких БМП Bradley.

О тысячных потерях ВСУ в технике и людях заявил министр обороны России Сергей Шойгу. И все это многократно повторялось как доказательство провала украинского наступления.

Что ж на войне без потерь не бывает. Только московская радость оказалась несколько преждевременной.

Речь идет о боевом столкновении, которое произошло 8 июня в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка в Запорожской области. Участник того боя украинский воин с позывным Чех рассказал некоторые подробности, которые существенно меняют российскую пропагандистскую картинку.

«Наша арта (артиллерия — Авт.) отработала на 110 процентов, сколько трупаков осталось на той стороне мы, наверное, никогда и не узнаем — радейки их трещали, кричали, матерились и плакали…». По его словам, затем воины пошли вперед при поддержке немецких танков и американских БМП. И тут, признался он, две новости: плохая в том, что потеряли несколько БМП Bradley (сначала российские мины сработали, затем ПТУРы оккупантов подтянулись и «достали таки»).

«Хорошие новости: отличная техника, личный состав сохранила, удалось выйти с этой *** (неурядицы) практически без потерь. Техника такое — заберем обратно с процентами. Да и свою отремонтируем. А в общем-то следите за новостями, ведь на самом деле мы еще ничего и не начинали».

Если внимательно посмотреть на фотографии, столь настойчиво распространяемые российской пропагандой, то техника не была сожжена, а оставлена. Все люки открыты, а это значит, что личный состав ее спокойно покинул и отошел.

ВСУ не ведет войну мясными штурмами. Главная задача сохранить людей, а техника будет. Союзники пришлют или отремонтируют уже имеющуюся. Немецкие танки от ударов ПТУР потеряли гусеницы, так их можно восстановить и с БМП аналогично.

В то же время западная техника показала высокие показатели с точки зрения защиты личного состава даже после ударов мин или попадания артиллерии ствольной или реактивной. У российской армии ничего подобного нет. Да ей и не нужно, так как людей в государстве российском никогда не жалели.

Так что не радуйтесь, господа пропагандисты и иже с ними министры и другие начальники. Все еще впереди.

Теперь о некоторых политических аспектах начавшегося украинского наступления.

Газета The Washington Post пишет о все возрастающей нервозности среди российской политической элиты. Заголовок материала весьма красноречив: «Контрнаступление Украины увеличило политические риски для Путина».

«Российская элита нервничает по поводу огневой мощи западного вооружения Украины, и это вызывает опасения, что сухопутный мост, проложенный Москвой через юго-восток Украины в Крым, может быть разорван, что нанесет Кремлю значительный военный и моральный ущерб».

Признаки растущей напряженности появились после того, как первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин заявил на форуме, посвященному будущему Украины, что Россия потерпела неудачу по всем своим военным целям и что некоторые из них стали «бессмысленными».

«Какие цели были заявлены в начале спецоперации? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет для Украины и защита жителей Донецка и Луганска. По какому из этих пунктов мы сегодня достигли результатов? Ни по одному… Например, «нейтралитет Украины». Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать… Останется, могу вам сказать».

Как пишет газета, на прошлой неделе настроение стало еще более мрачным после появления западных предложений по долгосрочным соглашениям о безопасности для Украины. Это обеспечило бы Киев гарантированными поставками оружия на многолетний период в качестве альтернативы немедленному членству в НАТО.

Источник газеты прямо сказал, что «Это определяет главное беспокойство российского руководства. Если будет поставляться современное вооружение, и будет модернизироваться украинская армия, то — даже без формального членства (в НАТО — Авт.) — Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу».

Как сказала газете основатель фирмы политического анализа «Р-Политик» Татьяна Становая, «Настроение среди элиты очень мрачное. Они не понимают, каковы планы Путина, и сомневаются, адекватно ли он справляется с ситуацией. Это продолжается уже давно, но тревога нарастает. Если Россия потеряет коридор в Крым, это будет очень серьезный удар… Все понимают, насколько это важно для Путина, и это будет означать, что Путин снова неправильно рассчитал ситуацию и снова не справился с ситуацией. Это будет означать очень серьезный провал».

По мере того как возникают у России проблемы на фронте в Украине усиливается внутриэлитная борьба. И это второй не менее важный и очень сложный вызов для Путина и его режима.

Очень похоже на то, что он так и не найдет выход, если украинское наступление будет успешным.

Так и будет.