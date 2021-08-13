Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что движение «Талибан должно немедленно прекратить наступление в Афганистане и приступить к переговорам. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Я призываю «Талибан» немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 13 августа союзники по военно-политическому блоку в ходе заседания Североатлантического совета обсуждали ситуацию в Афганистане. Столтенберг добавил, что НАТО намерено сохранить свое дипломатическое присутствие в Кабуле «и продолжит адаптацию по мере необходимости».

По его словам, талибы никогда не получат признания со стороны международного сообщества, если захватят страну силой.