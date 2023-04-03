Проживающая в Швейцарии азербайджанская община официально обратилась к организаторам книжной выставки Palexpo в Женеве в связи с провокацией, совершенной здесь армянской диаспорой.

В письме говорится, что Карабахский экономический район расположен на международно признанной территории Азербайджанской Республики. Однако центр “Armenie Culture & Saveurs”, размещающийся на улице Лозанна в Женеве, пропагандирует на книжной выставке недопустимые материалы под названием “Нагорно-Карабахская Республика”, связанные с этой территорией. Поэтому азербайджанская община выражает самый решительный протест против продолжающихся расистских и сепаратистских провокаций армянской диаспоры.

Отмечается, что осенью 2020 года Азербайджан в ходе войны, продолжавшейся 44 дня, восстановил свой суверенитет над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему 7 районами, выполнив тем самым 4 резолюции ООН: “Использование Арменией военной силы для оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему 7 районов, к тому же проведение ею этнической чистки и создание в Нагорном Карабахе расистского режима меньшинства – общеизвестный факт”.

Наша община подчеркивает, что многонациональная и мультикультуральная Швейцария стала второй родиной для азербайджанцев. Однако наши соотечественники обеспокоены в связи с возрастающим напряженным и враждебным отношением армянской общины к Азербайджану и его территориальной целостности: “Мы решительно осуждаем проведение центром “Armenie Culture & Saveurs” пропаганды против Азербайджанского государства на книжной выставке и всяческую поддержку данного сепаратизма”.

Отметим, что Координационный совет азербайджанцев Швейцарии распространил заявление протеста в связи с армянской провокацией.