Азербайджан в современный период заложил основу нового этапа в ликвидации позорного наследия колониализма и разоблачения проявлений неоколониализма. Мы решительно продолжим наши усилия по мобилизации международной солидарности в этом важном вопросе.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

«Считаем, что страны Глобального Юга должны активнее участвовать в формировании нового справедливого миропорядка и вносить свой вклад в это дело. В этой связи крайне важно проведение соответствующих реформ в ООН, обеспечение представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совета Безопасности (СБ), который уже превратился в институт, не соответствующий современным реалиям. Азербайджан, как страна, которая сама обеспечила выполнение резолюций СБ, призывавших к освобождению его некогда оккупированных территорий, но так и оставшихся на бумаге, это прекрасно понимает», — подчеркнул глава государства.