Население в РФ к 2036 году может сократиться почти на 4 миллиона

Численность населения в России к 2036 году может сократиться с нынешних 146,8 млн до 142,9 млн, то есть почти на 3,9 млн человек. Об этом свидетельствует усредненный вариант демографического прогноза, который приводит в четверг, 26 декабря, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Всего статистическая служба опубликовала три прогноза: средний, низкий и высокий. Во всех трех случаях в РФ в ближайшие 17 лет будет сохраняться естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся.

В первых двух вариантах его не удастся скомпенсировать даже за счет миграционного прироста, в третьем все же получится добиться слабой положительной динамики — прирост на 2035 год составит около 365,5 тыс. человек.

При пессимистическом сценарии через 16 лет население РФ сократится до 135,2 млн человек и будет меньше, чем, к примеру, в Нигерии, которая, в соответствии с прогнозами Бюро переписи населения США, за этот же период перешагнет порог в 300 миллионов. Миграционный прирост в России при этом не будет превышать 15,7 тыс. человек в год. (DW)