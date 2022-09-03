Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили в субботу запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива. Об этом говорится в заявлении NASA.

«Около 11:17 было решено отказаться от попытки запуска миссии Artemis 1. Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки <…> не решили проблему. Инженеры собирают дополнительные данные», — отметили в управлении.

NASA осуществляет удаление жидкого водорода и кислорода из баков ракеты-носителя. Запуск был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США. Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.(ТАСС)