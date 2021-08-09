Точная причина нештатного срабатывания двигателей на лабораторном модуле «Наука» после стыковки к Международной космической станции (МКС) будет названа через 2-3 недели, сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано во время видеотрансляции NASA.

«Мы работаем с нашими российскими коллегами, связываемся с ними на регулярной основе. Несколько раз в неделю между собой общаются центры управления полетом, группы управления миссией с обеих сторон. (…) Пока рано говорить об этом. Мы работаем вместе, но, вероятно, мы сможем сказать что-то конкретное по этой ситуации только через несколько недель — через 2-3 недели», — ответил Монталбано на вопрос о расследовании инцидента и сроках публикации его результатов.

29 июля, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей «Науки», из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». В «Роскосмосе» объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле «Наука».

30 июля на МКС была проведена операция по продувке гелием топливной системы «Науки» в целях обеспечения безопасности. (interfax.ru)