Нарушение санитарно-гигиенических правил может привести ко второй волне инфицирования

Соблюдение необходимых санитарно-гигиенических правил людьми даже в условиях смягчения режима карантина крайне важно. Несоблюдение правил может привести ко второй волне инфицирования коронавирусом, сказал в четверг Trend главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев.

Напомнив, что коронавирусная инфекция очень опасна, главный эпидемиолог отметил, что благодаря введению режима карантина в Азербайджане уменьшились случаи инфицирования: «Но это и смягчение карантинного режима не должно создавать у людей представление, что угроза миновала. Они должны знать, что если эпидемиологическая ситуация потребует, то режим карантина вновь будет ужесточен. Это важный вопрос, который зависит от самих людей. Если население будет соблюдать нормативы, установленные государственными структурами, то мы преодолеем пандемию. Рост числа заражений может произойти в результате несоблюдения этих правил. Граждане должны знать, что если число инфицированных будет расти, то ограничения будут усилены».

Главный эпидемиолог добавил, что несмотря на то, что часть ограничений снята, возможность заражения вирусом велика.

Ибадулла Агаев обратился к населению с просьбой не выходить без надобности на улицу, сторониться мест большого скопления людей: «Массовое скопление людей может вновь привести к увеличению числа случаев заражения. До полной стабилизации эпидемиологической ситуации каждый должен понимать свою социальную ответственность, соблюдать все требуемые санитарно-гигиенические нормы».