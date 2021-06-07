Стремление Саакашвили повлиять на ситуацию в Грузии стало предметом обсуждения на днях, во время визита в Тбилиси премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тот заявил, что бывший грузинский президент не имеет влияния на политику Киева. На это глава МИД Грузии Давид Залкалиани призвал Саакашвили отказаться от вмешательства в выборы в Грузии, так как это является нарушением закона.

И Михеил не смолчал. Экс-президент Грузии сообщил, что намерен принять активное участие в избирательной кампании по выборам в Грузии в органы местного самоуправления, назначенным на октябрь. Об этом бывший грузинский лидер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Поскольку правящая партия «Грузинская мечта» согласилась объявить досрочные выборы в парламент, если получит менее 43% голосов в ходе местных выборов, Саакашвили считает, что крайне важно принять участие в этом «референдуме».

«Я не только буду активно вмешиваться в референдум по досрочным парламентским выборам этой осенью, но и буду возглавлять нашу кампанию по устранению этой власти в Грузии, и никто мне не указ», — написал экс-президент.

Таким образом, он противопоставил себя не только привычной «Мечте», но и члену команды президента Зеленского, в которой состоит и сам. Как тут одно сочетается с другим? И почему премьер Шмыгаль решил вдруг сделать такое, не очень приятное для Саакашвили заявление?

Эти вопросы по просьбе # прокомментировал политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Михеил Саакашвили действительно не влияет на политику Киева и тут премьер-министр Украины не лукавил. Но в Грузии Саакашвили, конечно же, на политику влияет, и я не очень понимаю о каком законе мог говорить Залкалиани.

Саакашвили не является лидером партии. У него миллионные страницы в соцсетях, миллионы людей, которые являются его сторонниками. Это не плохо, не хорошо. Это факт просто. У партии, создателем которой он является (Единое Национальное Движение – Авт.), официально 27% голосов на последних выборах. Если убрать админресурс и прочие радости постсоветских выборов, у власти и Нацдвижения поддержка будет примерно на одном уровне. Но выборы прошлые, как и выборы-2021, не являлись выборами двух партий. Оппозиционных партий гораздо больше, и именно их голос стал решающим в вопросе подписания соглашения при поддержке США и ЕС. Именно те другие, маленькие оппозиционные партии выступили партнерами Запада и наведения порядка в стране. Нацдвижение Саакашвили, напомню, хоть в итоге и вошло в парламент, несмотря на месяцы забастовки, но к соглашению так и не присоединилось.

Вообще, с точки зрения большой политики в рамках Грузии, месяцы забастовки переставили многие акценты, о чем Саакашвили сейчас, я уверен, размышляет. Ведь его партию войти в парламент вынудили партии с меньшей поддержкой, объединившись друг с другом для стабилизации страны, живущей под оккупацией.

Так и следующие выборы, которые действительно станут референдумом, уже не пройдут на фоне — или Миша или Бидзина. У людей появилось гораздо больше предложений и те, кто не верит ни одному, ни второму смогут выбрать из разных третьих сил. Это и партия Лело основателя крупнейшего банка TBC Мамуки Хазарадзе (кстати, в Азербайджане у Хазарадзе тоже есть бизнес). И партия Стратегия Агмашенебели Гиорги Вашадзе, который в переговорах с Западом показал себя очень конструктивным и продемократическим политиком. И Республиканская партия, которая также в нужный момент, вместе с Гиорги Вашадзе, выбрала курс на нормализацию обстановки в стране и активную работу с США и ЕС. Напомню, что в политику, не успев уйти, вернулся и экс-премьер Гиорги Гахария, который прямо сейчас, думаю, набрал бы процентов 10, что немало. К выборам — увидим. В Грузии и за ее пределами идут активные споры с кем же Гахария — с Иванишвили, с русскими или и с теми, и с другими. По моим данным, Гахария — чиновник и менеджер, и в нынешней политической ситуации представляет исключительно себя. Уверен, что Гахария, если он сможет набрать большую поддержку, будет договариваться с Иванишвили о гарантиях безопасности для олигарха и его денег. Но это нормальный процесс, если есть желание, чтобы олигарх наконец-то отстал от Грузии. В общем, в Грузии только граждане решат, кто будет или не будет править страной. Как на прошлых выборах, так и на будущих, захотят сменить власть — сменят. Идеальная картина — это коалиционное правительство оппозиции, где нет никакого большинства у бывшей власти, голоса имеют равную силу, премьер — не из Национального движения. Народ очень устал и от бывших, и от нынешних. А уж как устал Запад и говорить не стоит, когда Грузию, при всей поддержке, год за годом раздирает внутренний хаос.