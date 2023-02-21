Напавшему на 75-летнего писателя Салмана Рушди подарят десять соток сельскохозяйственных земель в Иране. Об этом сообщили в Фонде по реализации фетв имама Хомейни.

Землю передадут «молодому американцу» или его законному представителю в знак благодарности за «смелый поступок». «Он осчастливил мусульман, ослепив один глаз Рушди и лишив его руки», – сказал секретарь фонда Мохаммад Зарей. По его словам, Рушди теперь «не более чем живой мертвец».

Нападение на Рушди произошло в августе 2022 года в Нью-Йорке. Писатель получил несколько ножевых ранений, в результате чего один его глаз перестал видеть, а одна рука «утратила подвижность».

Нападавшего сразу же задержали. Им оказался 24-летний гражданин США Хади Матар, чьи родители эмигрировали из Ливана. Мать Матара заявила, что из-за поступка сына она не собирается больше с ним разговаривать и дальше семья попытается жить без него. В суде Матар не признал вину. Журналистам он сказал, что «очень не любит» Рушди за его нападки на ислам и «очень удивился», когда узнал, что писатель выжил.

Фетву, призывающую убить Рушди, бывший лидер Ирана аятолла Хомейни издал в 1989 году – в ответ на публикацию романа писателя «Сатанинские стихи», который многие мусульмане сочли богохульным и оскорбляющим пророка Мухаммеда. Матар признался, что прочитал из него всего пару страниц.

Иран официально заявлял, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву. Иранские власти утверждают, что только Хомейни, умерший в 1989 году, имел право аннулировать её. (svoboda.org)