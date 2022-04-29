Разведка США пришла к выводу, что за нападением на главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова стоят российские спецслужбы, сообщила в пятницу, 29 апреля, газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

«Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы организовали нападение на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова 7 апреля, в ходе которого его облили красной краской, содержащей ацетон», — заявил собеседник издания на условиях анонимности. Он не привел каких-либо подробностей о том, каким образом американские спецслужбы пришли к такому выводу.

Сам Дмитрий Муратов пока не прокомментировал оценку спецслужб США, поскольку находится в командировке. Посольство России в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.

7 апреля Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва — Самара. Нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». После нападения у журналиста диагностировали химические ожоги глаз. По данным «Новой газеты», в нападении участвовали Николай Трифонов (исполнитель) и Илья Марковец, снимавший нападение на видео. По сообщениям СМИ, что Марковец уже задержан, Трифонов находится в розыске. (DW)