Наказан первый заместитель главы ИВ, еще один чиновник уволен

В Исполнительной власти Гарадагского района под председательством главы ИВ Сулеймана Микайылова состоялось совещание, посвященное работам по дезинфекции в районе.

Как сообщили в ИВ района, в ходе совещания было отмечено, что на территории района ежедневно ведутся широкомасштабные работы по дезинфекции и проводятся мониторинги с целью наблюдения за данными работами. На совещании заявили, что в поселках Локбатан и Алят допущены серьезные недочеты, и работы по дезинфекции в этих районах сочтены неудовлетворительными.

За допущенные недочеты первый заместитель Исполнительной власти района Эмиль Аббасов и представитель поселка Локбатан Ильхам Юсифов получили выговор. Представитель поселка Алят Эльдар Ибрагимов был освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что на вчерашнем совещании в Исполнительной власти города Баку глава Исполнительной власти Сулейман Микайылов был подвергнут серьезной критике, ему был объявлен выговор с предупреждением.(report)

| 2020-03-25T19:45:15+00:00 25 марта 2020, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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