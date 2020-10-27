Накануне выборов: преступный мир Грузии поднял голову

В течение последних нескольких дней в Грузии неожиданным образом активизировались представители преступного мира. Каждый день из разных частей страны приходят сообщения об ограблениях магазинов, банков и частных домов, убийствах, взятии заложников.

Кто-то высказывает мнение, что это делается с подачи правящей партии, дескать, полиция в кратчайшие сроки выловит всех совершивших эти преступления и это будет записано в актив «Грузинской мечты» прямо накануне дня голосований. Но есть и другая точка зрения – кандидат в премьер-министры от Единого Нацдвижения (ЕНД) Михеил Саакашвили объясняет происходящее так: представители криминалитета, которые с приходом к власти «Грузинской мечты» вновь получили возможность жить в Грузии, чувствуют, что Иванишвили осталось несколько дней до потери этой власти, и поэтому налетели на банки, магазины, и начали убивать людей.

Любопытно, какие версии на этот счет есть у известных представителей экспертного сообщества Грузии?

Доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая:

— Проявляется латентная корреляция между теми процессами, которые происходят сейчас в Грузии. Во-первых, оппозиционная ЕНД создает ударные боевые группы. Они уже сколотили некую организацию из 500 ветеранов, бывших военных, которые выступают с политическими требованиями. К ним примкнули ряд бывших высокопоставленных военных, генералы, например, бывший военный советник президента Саломе Зурабишвили Акия Барбакадзе.

Недавний нашумевший инцидент в Зугдиди с захватом банка и заложников не был случайным событием. И по сути это был теракт. Скорее всего, это была гибридная диверсионная акция. И то, что она случилась накануне выборов, дает предпосылки мыслить в этом направлении.

А еще вчера был зафиксирован очень серьезный информационный удар по линии «Мтавари архи», главного телеканала оппозиции. Когда бывший советский генерал КГБ Эльдар Гугуладзе, который когда-то был вице-президентом, вышел с сенсационными компрометирующими материалами против теневого правителя страны Бидзины Иванишвили. Это тоже не случайно, его, видно, использовали для такого удара.

Вообще, партия ЕНД настроена агрессивно, и там уже говорят, что если на парламентских выборах победит правящая «Грузинская мечта», то они не признают их итогов. Все это звенья одной цепи, и на кого она выводит, думаю, нетрудно догадаться. Тем более, учитывая, что М.Саакашвили давно уже стал лоббистом одного из российских кланов. Это либеральный клан – Фридман, Кох и Чубайс. Он оттуда получает деньги. Кремль ведет гибридную войну против Грузии, американцы уже отрекаются от Саакашвили и его сторонников, это тоже о многом говорит. Его бывшие соратники Угулава и Бокерия, теперь возглавляющие партию «Европейская Грузия», тоже уже говорят, что ЕНД становится агрессивной и провокационной силой, намекая на какие-то ее отношения с Москвой.

Все эти совпадения не случайны, и в том числе вот этот всплеск криминальной активности в Грузии. Особенно после теракта в Зугдиди – до сих пор не пойман преступник, сумевший захватить банк, заложников, ограбить государство на 500 тысяч долларов, и после всего этого успешно скрыться. Я думаю, нас еще ждут потрясения.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Я думаю, что в данном случае все достаточно просто. Действительно после прихода к власти «Грузинской мечты», которая, кстати, пришла к власти на теме жесткого отношения к криминалу (скандал с вениками), преступный мир себя чувствует гораздо вольготнее, чем при прошлых властях. И конечно, то, что произошло на прошлой неделе, можно смело записывать в пассив «Мечты».

Упустить террориста, который захватил заложников и получил от властей полмиллиона, это не просто сбой системы, это сигнал криминалу — власти нет, можно грабить. Вот мы и получили то, что получили.

Конечно, политики используют это в свою пользу, ну а как же иначе. Добавьте к этому сбой системы здравоохранения, ситуация с коронавирусом у нас сегодня уже хуже, чем у большинства стран региона, да и все остальное — от экономики до социальной сферы, и мы получим картину кризиса системы. А при кризисе системы активизация антисистемных элементов не только возможна, но и неизбежна. Вот и имеем то, что имеем.