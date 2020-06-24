Найдены тела еще 2 нефтяников, пропавших без вести во время трагедии на месторождении «Гюнешли»

После того, как в прошлом месяце во время мониторинга трубопровода в глубоководной части Каспийского моря на глубине 190 метров были найдены тела двух сотрудников, пропавших без вести во время аварии, произошедшей 4 декабря 2015 года на 10-м глубоководном основании месторождения «Гюнешли», в этом месяце на этой территории были продолжены ревизионные и поисковые работы, сообщает SOCAR.

На глубине 149 метров были найдены тела еще двух человек, которые были переданы государственным органам.

Анализы установили, что одно из найденных тел принадлежит оператору четвертой категории Расулову Эльшаду Балоглан оглу (1971 г.р.).

Сегодня его тело будет передано членам семьи.

Анализ останков другого тела продолжается. Общественность будет проинформирована об этом.

Напомним, что 4 декабря 2015 года в результате сильного шторма был поврежден подводный газопровод высокого давления, что привело к пожару на платформе №10 месторождения «Гюнешли» азербайджанской госкомпании SOCAR.(Trend)