Найдена новая причина массового доисторического вымирания

Ученые из университета Саутгемптона во главе с профессором Джоном Маршаллом нашли доказательства причины массового вымирания большой части растений и пресноводных животных на Земле 360 миллионов лет назад — древняя лесная экосистема, считают они, была разрушена из-за изменения климата и истощения озонового слоя.

Выводы ученые сделали после исследования спор древних растений в горных породах, найденных на Шпицбергене. При этом они предупреждают, что нынешние изменения климата могут привести к подобному сценарию. Сотрудники группы Маршала сравнили обнаруженные ими споры растений с «нормальными» образцами — у первых они нашли шипы и пигментные пятна, появление которых вызвало крайне интенсивное ультрафиолетовое излучение. Его интенсивность, по мнению ученых, была вызвана кратковременным разрушением озонового слоя. В указанную эпоху завершился мощный ледниковый период и климат резко поменялся.

Следующие виды массового вымирания были вызваны извержением гигантского вулкана 252 миллиона лет назад — оно дестабилизировало атмосферу Земли и океан, и падением астероида 66 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры. (Московский комсомолец)