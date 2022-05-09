Группа американских ученых из Аргоннской национальной лаборатории создали модель искусственного интеллекта, которая помогает предсказывать срок службы аккумулятора — соответствующее исследование было опубликовано на портале ScienceDirect.

Ученым удалось добиться этого за счет загрузки в программу информации о характеристиках множества различных батарей. Затем исследователи прогнали эти данные через искусственный интеллект, тем самым научив его делать необходимые выводы о текущем состоянии аккумулятора.

«Мы использовали батареи с разным химическим составом, которые совершенно по-разному разлагаются и выходят из строя. Ценность нашего исследования заключается в том, что оно дало нам уникальные сигналы, характерные для работы разного рода аккумуляторов», — заявил один из авторов научной работы Ноа Полсон.

По словам исследователей, в будущем их разработка может помочь совершить прорыв в сфере аккумуляторов.