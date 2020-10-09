Нагорно-карабахский конфликт и геоэкономика Южного Кавказа

Начавшееся 27 сентября 2020 года контрнаступление Азербайджанской армии переросло в освободительную войну Азербайджана за деоккупацию своих территорий от армянских военных формирований. Долгие и сложные переговоры в течение 30 лет были разом перечеркнуты премьер-министром Армении Пашиняном, его эпатажным заявлением о том, что «Карабах – это Армения и точка». Организованная «инаугурация» т.н. президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики на международно признанной территории Азербайджана в Шуше, в городе, являющемся святым для любого азербайджанца, стал актом аморального и популистского поведения сегодняшней «верхушки» руководства Армении. Тривиальность и нерелевантность подхода армянской стороны и отход от единственного на сегодняшний день алгоритма решения карабахской проблемы — «мадридских принципов» привели в тупик усилия международного сообщества и свели их на «нет».

Принятые ранее мадридские принципы были в сущности рамочными условиями, или же отправной точкой выхода из тупика 30-летний давности, и могли бы служить стратегической картой постконфликтного развития азербайджано-армянских отношений.

Азербайджанская Республика, будучи независимым и наиболее сильным государством Южного Кавказа, построила мощную и конкурентоспособную национальную экономику, и все эти годы развивалась под большим психологическим и моральным прессингом из-за оккупации своих территорий и наличия большого количества беженцев. Но, несмотря на это, страна планомерно и целенаправленно решала свою стратегическую задачу по достижению реальных геоэкономических позиций на арене мировой экономики. Огромная роль в инициировании международных инвестиционных проектов, сильные партнерские качества в геополитическом взаимодействии позволили Азербайджану реализовать стратегические задачи своей экономики.

Создание Азербайджаном нескольких международных транспортных кластеров позволило повысить геоэкономические и инвестиционные позиции всего региона Южного Кавказа. Реализация глобальных нефтегазовых и транспортных проектов, таких как «Баку-Тбилиси-Джейхан», инвестирование и ввод в эксплуатацию железнодорожной ветви «Баку–Тбилиси–Карс», а также недавно запущенная газовая магистраль TANAP и TAP (мы перечисляем только самые важные проекты, имеющие огромное международное и межрегиональное значение), позволило не только Азербайджану, но и всему региону Южного Кавказа, а в будущем и Средней Азии, включиться в глобальную систему координат мирохозяйственных отношений.

А какую роль сыграла Армения в развитии Южного Кавказа? Полное отчуждение и самоудаленность от региональных проектов с «абрикосовой» экономикой, основанной на финансовой подпитке диаспоры и других пожертвований со стороны различных международных организаций свело ее роль в экономике региона к нулю. Единственным «региональным достижением» можно назвать международно признанную оккупацию ею (вспомним четыре соответствующие резолюции ООН), напомню, международно признанных азербайджанских территорий.

Имеющиеся здесь до оккупации высокоплодородные земли превратились в безжизненные «оазисы» с полностью разрушенной производственной инфраструктурой. Нагорный Карабах и семь оккупированных районов оказались вне всех региональных и международных процессов. В результате бессмысленной оккупационной политики миллионы граждан Армении и жителей Нагорного Карабаха находили единственное решение своих социально-экономических проблем в эмиграции.

В данном случае жалобы Армении о том, что ее изолировали из всех региональных и международных проектов бессмысленны, поскольку нужно уметь правильно оценивать санкции, которые также являлись методами мирного урегулирования проблемы со стороны Азербайджана. Мы абсолютно далеки от утверждения того, что какая-либо страна ради экономической выгоды должна расплачиваться национальными интересами. Но в этой ситуации картина иная, Армения формирует свою национальную доктрину, «взращенную» на игнорировании национальных интересов соседнего государства и международного права. Думаю, что армянские экономисты смогли бы точно рассчитать колоссальные экономические потери Армении от Lost opportunities (потерянные возможности), которые будут исчисляться миллиардами долларов.

Можно с уверенностью говорить о том, что карабахский конфликт стал главным препятствием на пути создания устойчивого экономического развития Южного Кавказа и здесь объемы упущенных возможностей могут исчисляться сотнями миллиардов долларов. Об этом неоднократно заявляла Грузия, отмечая факт того, что карабахская проблема имеет отрицательную экстерналию на третьи стороны. Но Грузия сегодня главный партнер во всех региональных проектах и вместе с Азербайджаном формирует свое участие в будущих транспортных и производственных проектах.

Сегодняшней войны можно было бы избежать, если бы Армения не шла на поводу своих ангажированных политиков и западных диаспориальных миллионеров и зависела бы только от своих экономических возможностей. Но в настоящее время нужно учитывать то обстоятельство, что мир сегодня отягощён сильнейшим социально-экономическим кризисом. Мировая экономика, находится в глубоком локдауне в ожидании второй волны распространения COVID-19. В этой катастрофической ситуации все страны вынуждены надеяться только лишь на свои внутренние резервы, которые будут направленны сугубо на удовлетворение своих экономических потребностей. А это означает, что Армении ждать каких-либо «компенсаций» не имеет смысла. Достаточно просмотреть статистику Мирового Банка, чтобы сделать такие выводы. Так, например, международные потоки ПИИ в 2020 году сократились на 40% по сравнению с 2019 годом. По прогнозам World Investment Report 2020, в 2021 году ожидается снижение объемов мировых инвестиций еще на 10%. Прогнозируется, что оживление экономики произойдет только лишь в 2022 году, и это будет возможно при существенном переосмыслении современной структуры мирового производства. Вероятность того, что мы все станем свидетелями изменения геоэкономической карты мира, не вызывает сомнений. Именно поэтому сегодня следует четко сформировать свое видение современного развития, отталкиваясь от региональных реалий. Думаю, что опыт Азербайджана здесь будет полезен.

Доктор Муслим Ибрагимов, приглашенный профессор Зигенского университета, стипендиат программы Фулбрайта в Западно-Техасском университете A&M, специально для «Зеркало»