Заявляем, что недопустимо обозначать Карабахский экономический район Азербайджана как «территорию Нагорного Карабаха».

Об этом сообщили в Министерстве обороны АР.

«Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах.

Официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые упоминаются в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27 ноября 2022 года, размещенном на официальной интернет-странице Минобороны РФ, как «Мардакерт» и «Мартуни», — АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», — говорится в информации.