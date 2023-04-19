Несмотря на некоторый спад инфляционной динамики в мире, ценовой рост в нашей стране продолжается и дорожает преимущественно продовольствие. Причины для повышения называются самые разные. Например, в Исмаиллинском районе выросли цены на молочные продукты. По словам продавцов, на это среди прочего повлияла высокая стоимость кормов для животных.

Отмечается, что килограмм сыра, который раньше продавался за четыре–пять манатов, сейчас подрос уже до семи и восьми манатов. Спекулянты на местном рынке ссылаются на общий уровень инфляции и повышение расценок у производителей. Еще недавно они покупали тот же сыр за пять манатов и продавали за шесть, а теперь берут его за семь и восемь, а реализуют соответственно за девять и десять манатов. Главный посыл продавцов – дорожает все и молочный ассортимент в этой ценовой гонке, конечно же, не исключение. Торговцы ссылаются на повышение кормов для скота и транспортные расходы.

Мол, по этой причине фермеры не могут продавать плоды своих трудов так, как раньше, и просто вынуждены увеличить расценки. Поэтому поднялся в цене коровий сыр – еще недавно ценник на нем не превышал пяти манатов, а сейчас уже – восемь. По традиции овечий и козий сыр в разы дороже – 18 манатов за килограмм, а нормальное сливочное масло стоит 20 манатов. Производство тоже сократилось, а ведь это тоже разгоняет цены. Но капля меда здесь тоже присутствует. Скажем, летом молочных товаров на наших рынках прибавится, а это, возможно, скажется на ценах в лучшую для покупателей сторону.

Покупатели тоже не скрывают «восторга» по поводу ценового галопа, а главная волнующая проблема – за что они платят деньги? В случае с молочкой предметом нареканий традиционно остается натуральность этой продукции. Граждан возмущает качество молока, а если страдает базовый продукт, что говорить про все остальное?

«Уже несколько лет не могу достать натуральное коровье молоко, — возмущается столичная жительница Аида Рзаева. – Магазинное покупать не могу, потому что непонятно, из чего его делают – в пачках странная смесь, а хорошее импортное стоит дорого и мне не по карману. Оно очень сильно подорожало за этот год. Соседка привозила молоко из района – раньше у нее покупала, но потом убедилась, что этого не стоит делать. Предприимчивая «гоншу» начала примешивать к молоку воду, добавлять в него что-то, поэтому пришлось отказаться от этой затеи».

О том, что чистого молока в нашей столице днем с огнем не сыщешь, говорят многие. Например, по словам нашего собеседника Тельмана Исаева, проживающего в столичном поселке деревенского типа, раньше поблизости с его домом была небольшая ферма, там держали коров и продавали молоко. После корма подорожали, а ферму или закрыли, или перевезли куда-то…

«Еще лет пять назад проблем с молоком у нас не было, — рассказывает мужчина. – Покупали его на ферме прямо во время надоя. Там хоть и примешивали воду, но в целом продукт был чистый. Последние годы владелица фермы постоянно жаловалась на дорогие корма, а после прикрыла свой бизнес… Поэтому сейчас вся надежда на родственников, которые живут в Гарадагском районе – у них там «свой» продавец, который привозит неплохое молоко и гатыг из района. Гатыг я тоже стараюсь брать у проверенных продавцов, потому что даже несмотря на подорожание, частенько его качество оставляет желать лучшего, и на вкус он очень странный».

Многие опрошенные горожане недовольны качеством упакованного молока, которое продается в наших магазинах. И если молоко еще можно купить по знакомству, сыр, творог и особенно сливочное масло не внушают доверия. Однако официальные данные ежегодно радуют приростом производства в нашей стране молока. Если верить Госкомстату, этот год тоже не обманул ожиданий – производство его в январе–марте увеличилось еще на 1,7 процентов. Почему в таком случае цены на молочные продукты растут как на дрожжах, а граждане жалуются на отсутствие натурального продукта – этого статистика не уточняет.