Над валютным курсом сгущаются тучи – Азербайджан завершил первый квартал финансового года дефицитом платежного баланса

Последствия обвального падения цены нефти начинают прослеживаться в макроэкономических показателях страны. И хотя на волне нефтяного кризиса правительство пыталось изобразить отсутствие рисков для экономики, ссылаясь на валютные резервы и снижение зависимости бюджета от нефтяных поступлений, обмелевший поток нефтедолларов уже отразился на показателях ВВП и платежного баланса за первый квартал текущего года.

Накануне Центральный банк объявил платежный баланс за первый квартал сего года. Как и ожидалось, дефицит в статистической системе внешних долгов и расходов превысил 1,3 млрд долларов. Уместно отметить, что похожая ситуация последний раз наблюдалась на волне волатильности нефтяных индексов четырехлетней давности – в январе-марте кризисного 2016 года был зафиксирован дефицит платежного баланса на уровне 1,27 млрд долларов. Причиной образовавшегося дефицита официально признаны такие факторы, как падение цен на нефть на мировых рынках, увеличение притока капитала и резко возросший за отчетные месяцы спрос на доллары у населения.

В первых числах прошлого месяца глава Центробанка Эльман Рустамов заявлял, что ожидает дефицита счета текущих операций платежного баланса по итогам года на уровне 3% ВВП. «Из-за резкого снижения цен на нефть мы ожидаем значительное сокращение объемов экспорта. С другой стороны, ситуация с коронавирусом уменьшает спрос, что означает и определенное сужение импорта. Учитывая все эти моменты, мы считаем, что в конце года может возникнуть дефицит платежного баланса в размере 3% от ВВП», — признал Рустамов.

Ранее правительство прогнозировало профицит счета текущих операций платежного баланса в 2020 году на уровне 2,5 млрд долларов, или 5,2% ВВП и такие ожидания были скромными, поскольку упомянутый показатель в минувшем году был на уровне 4 млрд 364,9 млн долларов, или 9,1% ВВП. Однако и эти прогнозы не оправдались. По данным Центробанка, профицит счета текущих операций за первый квартал составил лишь 643,6 млн долларов, что в 2,5 раз меньше прошлогоднего уровня.

Согласно платежному балансу, опубликованному на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору в первом квартале составил $2,4 млрд (спад на 19,2%), тогда как по ненефтяному сектору фиксируется ярко выраженный дефицит в размере $1,8 млрд (рост на 28,4%). Ухудшение сальдо счета текущих операций связано с уменьшением экспорта и увеличением импорта на фоне снижения доходов от нефти, сообщил # экономист Самир Алиев.

По словам эксперта, дефицит увеличился по широкому спектру направлений: дефицит баланса услуг возрос с 500 млн до 827 млн долларов. Кроме того, в отчетный период прошлого года положительное сальдо в сегменте транспортных услуг на уровне 18,6 млн долларов уступило место дефициту в размере 92 млн долларов. Дефицит строительных услуг увеличился на 50 млн долларов, а услуг связи — на 2 млн долларов. Ситуацию не выправило сокращение дефицита в сфере туристических услуг с 32,6 млн до 14,4 млн долларов.

Финансовая ситуация также ухудшилась, говорит Алиев: «И если в первом квартале минувшего года дефицит был на уровне 215 млн долларов, за тот же период этого года отрицательное значение увеличилось до 1,4 млрд долларов, — продолжил экономист. — В первом квартале этого года избыток финансового капитала в стране составил всего 133 млн долларов. Нефтяной бонус в размере 452 млн долларов, который поступил в страну в этом году, не смог спасти ситуацию. Это связано с оттоком 457 млн долларов под видом прочих инвестиций – к ним относятся депозиты, займы и кредиты, в том числе торговые займы и т. д. Кстати, за отчетный период прошлого года был отмечен положительный баланс по этим статьям».

Эксперт напомнил, что цены на нефть в первом квартале года начали резко падать с марта и осталось всего 15 дней до конца второго квартала. Нефть в этот период не превышала 40 долларов. «Возможно, убытки удалось сократить, ограничивая импорт и денежные переводы за границу, однако это неизбежные процессы», — резюмировал он.

Образовавшийся в платежном балансе страны дефицит увеличивает риски девальвации национальной валюты. В годы дорогой нефти, формирования профицита платежного баланса в страну поступала иностранная валюта, создавая дополнительный спрос на национальную денежную единицу. Иначе работает дефицит платежного баланса – в этом случае на внутреннем валютном рынке образуется дополнительный спрос на доллары, административно установленный курс маната испытывает сильное давление.