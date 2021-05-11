Над Куманом сгущаются тучи

У руководства «Барселоны» есть вопросы к главному тренеру команды Роналду Куману.

В совете директоров каталонского клуба растут сомнения по поводу того, что 58-летний специалист продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает ESPN со ссылкой сразу на несколько источников.

Поражение от «Гранады» (1:2) и ничья с «Атлетико» (0:0) заставили руководство «Барсы» сомневаться в Кумане. Сообщается, что в совете директоров каталонцев есть люди, которые хотели бы пригласить нового тренера вне зависимости от того, как «Барса» закончит этот сезон. Они считают, что стиль, который Куман прививает «Барселоне», не соответствует долгосрочным целям клуба. Некоторым членам совета директоров не нравится акцент на оборону, который делает тренер, а также их не устраивают неудачи «Барсы» в больших матчах.

Те, кто поддерживают специалиста, указывают на большую работу, проделанную тренерским штабом команды в этом сезоне. Отмечается, что Куману пришлось работать в трудных условиях, но, несмотря на это, он активно вводит в состав молодежь.

Со ссылкой на один из источников сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень зол после поражения от «Гранады».

Несколько источников сообщили ESPN, что Куман активно участвует в планировании состава на следующий сезон. Он продолжает настаивать на подписании контракта с форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем, который летом станет свободным агентом.

Прошлым летом Куман подписал с «Барселоной» контракт на два года. Под его руководством команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и выиграла Кубок Испании в этом сезоне. (sports.ru)