Бомбы, сброшенные на Украину, разорвались внутри российской экономики, за три месяца спалив в прах почти четыре года экономического роста.

По итогам второго квартала российский ВВП сжался на 4%, отчитался в среду Росстат. И хотя спад оказался меньше, чем прогнозировали чиновники и ждали аналитики, его оказалось достаточно, что разом отбросить страну назад в 2018 год.

В марте и апреле опрошенные Bloomberg экономисты ждали обвала ВВП на 10%, к июню улучшили оценку до 9%, а в августе прогнозировали уже лишь 4,7%, когда стало ясно, что российским нефтяникам удалось найти покупателей в Азии на баррели, от которых отказалась Европа.

Одномоментного крушения не произошло: экономика планирует по пологой траектории, констатирует Евгений Суворов, главный экономист банка Центрокредит. Но это не обязательно означает, что спад будет меньше — он лишь растянется во времени и будет ускоряться по мере того, как санкции затрагивают все сектора.

ЦБ РФ прогнозирует, что в третьем квартале ВВП просядет уже на 7%, а в четвертом — на 12,5%, величину, которой статистика не фиксировала ни разу с 1990-х. Для сравнения: в кризис пандемии максимальные темпы спада были зарегистрированы во втором квартале 2020 года (7,4%).

После аннексии Крыма и первой волны санкций экономика сокращалась максимально на 3,1% (во втором квартале 2015 года). Рекорд квартального снижения ВВП в XXI веке — на 12,2% — состоялся в 2009 году, после глобального финансового кризиса. Но теперь, как полагают в ЦБ, и он может быть побит.

Восстановления к довоенному уровню центробанк не ждет даже в 2025 году: через 4 года после начала войны ВВП будет на 2,2-7%, чем в 2021-м, согласно базовому сценарию Основных направлений денежно-кредитной политики. Ниже довоенных будут экспорт (-25%) и импорт (на 5%).

Спад нас ждет и в этом, и следующем году, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Экономика будет структурно меняться, а в 2024–2025 гг. будет возврат к росту, но к тому времени его потенциальные темпы могут оказаться низкими».

«В 2024–2025 гг. потенциальный тем роста вряд ли превысит 1%, есть вероятность что будет и ниже. Действительно, к сожалению, горизонт следующих лет выглядит не очень позитивно», — добавляет Орлова.