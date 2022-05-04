В небе над Москвой заметили «самолет судного дня» — специально переоборудованный Ил-80, который должен обеспечить президенту РФ Владимиру Путину возможность управлять страной с воздуха в случае ядерного удара на земле. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что воздушное судно, которое также называют «летучий Кремль», совершает пролеты уже несколько дней. Самолет не имеет иллюминаторов, кроме кабины пилотов, и может дозаправляться прямо в воздухе.

Российские официальные лица настаивают на том, что Ил-80 готовится к ежегодному параду Победы на Красной площади, однако эксперты предполагают, что таким образом Путин шлет сигнал Западу о серьезности своих намерений относительно применения ядерного оружия.

Как пишет Daily Mail, гигантский самолет не появлялся на праздновании Дня Победы 9 мая с 2010 года. (Корреспондет.нет)